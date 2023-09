Grave un anziano ustionato Il fuoco l’ha aggredito mentre bruciava sterpaglie

Grave infortunio verso le 11.30 di ieri in viale dell’Appennino, nella frazione di Grisignano.

Un uomo di 87 anni, residente poco distante al luogo dell’evento, è rimasto ustionato mentre era intento a bruciare cumuli di sterpaglie in un suo appezzamento agricolo.

L’allarme è scattato immediatamente, probabilmente da vicini o da alcuni passanti; i soccorsi sono giunti poco dopo.

Data la gravità delle ustioni l’ambulanza è quindi ripartita per l’ospedale Bufalini di Cesena, dove successivamente l’uomo è stato ricoverato. In base a un primo bollettino medico le condizioni dell’uomo – che versa in prgnosi riservata – sarebbero "molto gravi". Decisive saranno le prossime ore per definire più chiaramente la sistuazione clinica. L’uomo avrebbe riportato ustioni definite "importanti" un po’ in tutto il corpo.

Non ancora chiara la meccanica dell’infortunio, che è tuttora al vaglio dei militari dei carabinieri forestali, giunti contestualmente ai soccorsi medici.

Secondo una prima ipotesi, l’87enne, forse per un malore, o forse perché potrebbe avere inciampato su una zolla di terra, sarebbe finito nel centro del rogo delle sterpaglie. Non esclusa però anche una folata di vento improvvisa che avrebbe attizzato il fuoco e aggredito l’uomo.