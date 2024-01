Health Clinic su La7: imparare a star bene

Per 8 settimane la Lucia Magnani Health Clinic di Castrocaro sarà sotto i riflettori di La 7, al centro della nuova trasmissione ‘Amarsi un po’ – Istruzioni per l’uso’, in onda ogni domenica alle 10.10. Un appuntamento condotto dalla maestra di ballo Samanta Togni (già nota all’ombra del Campanone per aver condotto una finale del Voci Nuove) e dall’ex nuotatore Filippo Magnini, due volte iridato nei 100 stile libero. Un format dedicato a star bene, bellezza, alimentazione sana. E quale miglior location della Clinica, tempio del ben essere e del buon vivere, per insegnare ad ‘Amarsi un po’? La prima puntata dalla città termale è andata in scena domenica scorsa (replica questa mattina su La 7d alle 9.45 e sempre visibile on demand su la7.it): apertura dal Padiglione delle Feste con una parentesi sul ballo latino seguita da una sortita alla Sala Chini del Grand Hotel per puntare i riflettori sull’importanza di una sana prima colazione; e ancora trasferimento nel secolare parco delle Terme per parlare di ambiente, e a seguire di cura dell’immagine a partire dalla cura della pelle in inverno, e di make up, prima dell’intervista alla padrona di casa, Lucia Magnani, che ha spiegato la formula biochimica all’origine della Long Life Formula.

"Si parte dagli studi sullo stress ossidativo che produce i radicali liberi in eccesso, principali responsabili dell’aggressione alle cellule e ai tessuti, causa dell’invecchiamento precoce" spiega l’amministratore delegato di Longlife Formula. Da qui lo sviluppo di sette percorsi salutari volti al recupero dell’equilibrio attraverso l’adozione di un corretto stile di vita. Si inizia da accurati controlli sanitari per arrivare alla valutazione su alimentazione, postura e movimento. "Il nostro nutrizionista darà indicazioni al nostro chef, mentre lo specialista in medicina dello sport si rapporterà al personal trainer per l’impostazione di una scheda di allenamento personalizzata". Senza dimenticare l’altro cardine del benessere ovvero il relax da perseguire grazie a massaggi e trattamenti di bellezza e benessere. Dalla puntata di domani Magnani si addentrerà nei sette percorsi sviluppati per vivere meglio e più a lungo. ‘Amarsi un po’ – istruzioni per l’uso’ è realizzato da Elio Bonsignore per Me Production in collaborazione con Cairo RCS Media.

Francesca Miccoli