Hera e trasporti pubblici in sciopero domani. Ecco i possibili disagi e i servizi garantiti

La sigla sindacale Usb Lavoro Privato ha proclamato, per la giornata di domani, uno sciopero nazionale di 24 ore che riguarderà anche il trasporto pubblico locale. Potrebbero dunque verificarsi disagi al di fuori delle fasce di garanzia 5.30-8.30 e 13-16. Durante la precedente iniziativa di sciopero, il 24 gennaio scorso, nel bacino di Forlì-Cesena l’adesione era stata del 24,76%.

Possibili disagi anche per i servizi di Hera, compresi call center, sportelli commerciali e stazioni ecologiche. Saranno comunque garantite le prestazioni minime assicurate per legge. Oltre ai servizi di pronto intervento, i clienti potranno usufruire, per le pratiche commerciali, dello sportello Hera OnLine, all’indirizzo www.servizionline.gruppohera.it, e dell’app My Hera.