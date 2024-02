I coniugi meldolesi Enore e Fiammetta festeggiano oggi le nozze d’oro

È un giorno di grande festa quello di oggi per una coppia residente a Meldola: Enore Battani e Fiammetta Pironi hanno raggiunto, infatti, e celebrano in questa domenica il bellissimo traguardo delle nozze d’oro. A loro, per questi 50 anni di vita matrimoniale, vanno i più sentiti auguri da parte delle figlie Stefania, Manuela e Barbara, dalle nipoti Giulia e Chiara e dai generi Massimo e Giordano. Alla felice coppia, che nella foto qui a sinistra vediamo nel giorno delle nozze, vanno anche i rallegramenti da parte della nostra redazione forlivese del Carlino.