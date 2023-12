I cuori di cioccolato di Telethon da domani anche a Forlì

Da domani e fino al 17 dicembre si possono trovare a Forlì i cuori di cioccolato per sostenere la ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare della campagna benefica della Fondazione Telethon. Quest’anno è messo in risalto il ruolo cruciale delle edicole locali, che si sono mobilitate per Telethon 2023. Le edicole di Forlì, Forlimpopoli, Bertinoro, Civitella e Santa Sofia nel dicembre del 2022 hanno raccolto e donato alla fondazione Telethon la somma di 2.606 euro. I cuori di cioccolato, simbolo della campagna Telethon, sono un dolce pensiero natalizio che rappresenta un gesto di speranza.