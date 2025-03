"I negozietti sono più accoglienti"

"Io sono di Villafranca e per quanto mi riguarda potrebbero anche chiudere tutti i supermercati che ci sono – afferma Bruno Goretti, residente nella frazione forlivese –, anche quello piccolo che avevamo non è riuscito a sopravvivere. Prima aveva chiuso, hanno provato a riaprirlo, ma dopo sei mesi ha chiuso ancora. Non credo che la qualità di queste strutture sia tale da poter essere attrattiva, io giro per i negozietti e al mercato, si respira ancora un’atmosfera più accogliente. Senza contare che tutta questa gran bellezza di vedere una sfilza di supermercati uno dietro l’altro non la vedo proprio. Tanti ne sono sorti in poco tempo, forse veramente un po’ troppi".