I nomi del centrodestra. In corsa studenti e sportivi. Civica, il ritorno di Sbaragli

Altri candidati consiglieri delle liste di Forza Italia, Fratelli d’Italia e Civica si presentano a sostegno del sindaco Gian Luca Zattini. Ha una forte connotazione educativa e sportiva la candidatura di Paolo Tani nelle fila di Forza Italia. "Sono docente di educazione fisica e istruttore sportivo. Per questo credo fortemente nell’importanza dell’alleanza tra istituzioni sportive ed educative. Mi impegno a migliorare le offerte sportive rivolte a bambini, giovani e meno giovani per il bene della nostra amata Forlì". Tra gli azzurri si aggiunge Giulia Versari, 35 anni, che vive a Castrocaro: avvocato dal 2018 con studio legale nel centro di Forlì, da poco tempo fa parte della commissione giovani presso il Consiglio Nazionale Forense, come referente del Foro di Forlì-Cesena. "Vorrei sostenere i giovani imprenditori del territorio". Una curiosità: è anche socia dell’Associazione italiana sommelier. "Ho una grande passione per le nostre radici contadine e credo agricoltura ed enogastronomia dovrebbero essere sostenute".

Hanno 19 anni Giacomo Cenesi e Chiara Tartaretti che si candidano con Fratelli d’Italia. Cenesi frequenta il Liceo Scientifico ‘Fulcieri Paulucci de Calboli’ ed è il responsabile provinciale di Azione Studentesca. "L’abbiamo fondata poco più di un anno fa e con impegno siamo riusciti ad avere spazio nella consulta provinciale degli studenti. La politica mi ha sempre appassionato fin da piccolo". Chiara Tartaretti frequenta invece il Liceo Classico ‘G. B. Morgagni’: "Sono cresciuta considerando Forlì come una realtà provinciale, una città priva di opportunità da cui andarsene il prima possibile, ma da quando c’è la Giunta Zattini l’ho finalmente guardata con occhi diversi". Continuare ad abbattere le barriere architettoniche e rendere Forlì sempre più accessibile ai disabili, lavorare per affiancare i caregiver familiari con i servizi offerti dagli operatori sociosanitari e socioassistenziali: sono questi alcuni degli obiettivi che hanno spinto Lucia Fuochi, fiorentina di nascita e da 25 anni residente in città, a candidarsi con Fratelli d’Italia. Fuochi lavora come operatore sociosanitario all’Ausl Romagna da oltre 20 anni e presiede il circolo Atreju di Forlì: "Mi candido nonostante i problemi di mobilità, che mi limitano fisicamente, ma che mi hanno portato a sviluppare una particolare sensibilità per le barriere architettoniche".

"Solo attraverso il dialogo aperto e il confronto di idee possiamo affrontare le sfide che ci attendono e costruire un futuro migliore per la nostra comunità". Queste le parole con cui Erio Sbaragli, 66enne laureato in scienze agrarie (lavora in ambito agroalimentare) si candida con La Civica Forlì Cambia: "Sono stato consigliere della lista ‘Viva Forlì’, tra il 2004 e il 2009 con Marino Bartoletti. Stimo il sindaco Gian Luca Zattini per l’impegno che ha profuso in questi 5 anni. Sono per la partecipazione attiva di tutti i cittadini che avanzino osservazioni realistiche e propositive. Mi piacerebbe che i prossimi 5 anni fossero contraddistinti da una disponibilità non pregiudiziale al confronto tra avversari politici per poter affrontare i temi che riguardano Forlì".

Matteo Bondi