I pazienti psichiatrici sul palco diventano attori in ’Binari’ Lo spettacolo 'Binari' portato in scena dalla compagnia riminese Alcantara con i pazienti dei centri di riabilitazione psichica, promosso dalla Regione Emilia-Romagna, è un viaggio metaforico verso una meta non prestabilita. Biglietti: 10/8€. Info: 0543.722456.