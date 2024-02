I piatti stellati dei ’5 chef’ raccolgono 9.000 euro

La seconda edizione di ‘5 chef nella stessa cucina’, manifestazione enogastronomica benefica andata in scena al ristorante Il Laghetto di Castrocaro, ha riscosso grande successo, certificato dalla gioia degli ideatori e dalla soddisfazione dei oltre cento partecipanti, appagati nel palato e nello spirito. Ideato da Silvia e Massimo Nannetti, titolari del locale di via Sadurano, e da Cristina e Roberto Rambaldi, padroni di casa del Gran Caffè 900, l’appuntamento ha visto protagonisti 5 rinomati maghi dei fornelli. Tema della serata: ‘falsi d’autore’ con i professionisti impegnati a riproporre piatti di noti chef stellati. Valerio de Luca, del ristorante Convivio di Forlì, ha curato l’antipasto, ispirandosi al Cappuccino di Seppia lanciato dallo Massimiliano Alajmo; Marco Cavallucci di Casa Spadoni ha preparato la passatina di ceci con gamberi resa nota dallo chef Fulvio Pierangelini del Gambero Rosso; Nannetti ha puntato sull’uovo in raviolo del San Domenico di Imola mentre Andrea Giacchini, del ristorante castrocarese Essentia, ha rivisitato la fassona al camino di chef Davide Scabin. Chiusura in dolcezza con ‘Oops mi è caduta la crostatina al limone’ dell’Osteria Francescana di Luca Bottura, realizzata da Rambaldi. Piatti preparati con ingredienti in gran parte forniti gratuitamente da aziende del territorio.

"E’ stato impegnativo: abbiamo chiuso alle 3 di notte ma il risultato ci ripaga della fatica – le parole di Nannetti anche a nome degli amici Rambaldi –. Le nostre squadre hanno prestato la propria opera gratuitamente e siamo riusciti a raccogliere quasi 9.000 euro. 4.250 euro sono stati devoluti al Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole per l’acquisto di un defibrillatore; altrettanti sono andati al plesso castrocarese dell’istituto comprensivo della Val Montone. "A nome della cittadinanza, ringrazio di cuore per la donazione di questi maestri di alta cucina e di generosità – ha dichiarato il sindaco Francesco Billi –. L’omaggio al compianto Gianfranco Bolognesi ha completato il quadro di una vocazione locale all’eccellenza enogastronomica che ci riempie di orgoglio". Grato anche Antonio Pantaleo Citro, dirigente scolastico: "E’ doveroso ringraziare chi ha pensato alla nostra scuola. Sono onorato di aver partecipato".

Francesca Miccoli