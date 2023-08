I ragazzi dal Papa "Un momento importante"

Tanti i giovani che sono partiti dall’aeroporto Luigi Ridolfi per recarsi in Portogallo alla Gmg con Papa Francesco. Sono circa 350, infatti, i ragazzi forlivesi che partecipano alla XXXVIII Giornata Mondiale della Gioventù che si svolgerà a Lisbona dall’1 al 6 agosto. Il gruppo più numeroso, 305 partecipanti, è quello organizzato dalla Pastorale giovanile della diocesi di Forlì-Bertinoro, altri 30 con l’organizzazione del Cammino Neocatecumenale, 10 con il movimento di Comunione e Liberazione, un’altra decina con l’Oratorio salesiano dell’Istituto San Luigi. Per alcuni sarà la prima esperienza di Gmg, come per Lucia Ravegnani, della parrocchia di Regina Pacis, che afferma: "Mi immagino di trovare a Lisbona una grande gioia ed una grande festa: giovani, ragazzi che ballano, cantano, pregano e hanno il desiderio comune di condivisione, fratellanza e fede. Durante questo viaggio porterò la mia voglia di meravigliarmi e di conoscere nuove persone e nuove culture. Porterò a casa sicuramente la gioia negli occhi e nel cuore, un’esperienza forte e nuovi compagni di avventura".

Anche Rebecca Nucci, del Cammino Neocatecumenale, sarà alla sua prima Gmg: "All’inizio ho deciso di partecipare spinta dalla voglia di prendermi una settimana di "stacco", ma poi grazie agli incontri di preparazione, dove ci è anche stato letto il messaggio di Papa Francesco, scritto apposta per questo evento, mi sono resa conto che sto andando a fare una cosa importante che mi può dare proprio le risposte alle cose che in questo momento particolare della mia vita mi fanno soffrire". Per Lorenzo Fabbri sarà invece la seconda esperienza e, dopo Cracovia nel 2016, questa volta accompagnerà come educatore 9 giovani della parrocchia di Terra del Sole.

"La Gmg – afferma Lorenzo – per noi ragazzi è uno dei più importanti momenti della vita della Chiesa, dove si vivono momenti di preghiera e di incontro insieme ad altri giovani. Mi aspetto di trovare occhi nuovi e di sentire l’amore di Dio e degli altri su di me e sulle persone che accompagno".

A Lisbona i pellegrini forlivesi parteciperanno al programma della Gmg che prevede momenti di preghiera, di catechesi e di festa. Giovedì 3 agosto si svolgerà la cerimonia di accoglienza al Papa, che venerdì 4 presiederà la Via Crucis. Sabato 5, nella vasta area del Parco Tago, Papa Francesco presiederà la grande veglia e domenica 6, alla mattina, la messa conclusiva della Giornata Mondiale della Gioventù.

Alessandro Rondoni