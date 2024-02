I segreti della danza con Guarino

Continua al teatro Felix Guattari il progetto Residenze Artisti nei Territori, ospitato da Masque teatro, uno dei cinque titolari del progetto promosso da MiC e Regione Emilia-Romagna e con il sostegno di Comune di Forlì e Fondazione Cassa dei Risparmi per offrire spazi ad artisti, studiosi, tecnici al fine di mettere in campo le proprie competenze. Cinque sono le residenze di quest’anno per un totale di più di 60 giornate di ospitalità, con, in ordine, le compagnie: Lucia Guarino / Nexus, Opera Bianco, gruppo nanou, Dewey Dell e Stefania Tansini. Coordinatrice dei processi di accompagnamento e tutoraggio è Sara Baranzoni.

Alla prima residenza, in corso fino al 7 marzo, è presente la danzatrice e autrice Lucia Guarino, già attiva in numerosi festival e istituzioni, impegnata sul tema ‘Pinocch-io’ con una ricerca che coinvolge pensiero, movimento, azione e danza.