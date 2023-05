Ieri l’addio alla prima vittima Oggi i funerali dei coniugi Prati

Si è tenuta ieri alla camera mortuaria la benedizione della salma di Vittorio Tozzi, vittima dell’alluvione. La breve celebrazione è stata tenuta dal parroco dei Romiti, don Loriano Valzania. Ha preso parte alla cerimonia anche il vescovo monsignor Livio Corazza che ha voluto portare conforto ai presenti. La salma è stata poi condotta al cimitero monumentale di Forlì per la tumulazione. Avranno luogo invece oggi alle 10.30, presso la parrocchia della Pianta, le esequie di Franco Prati e Adriana Mazzoli, i due coniugi sorpresi dalla piena nella loro casa in via Padulli alla Cava. Il funerale sarà presieduto dal vescovo e concelebrato da don Loriano Valzania e da don Felice Brognoli.

Poi avrà luogo la tumulazione nell’adiacente cimitero come era loro desiderio. Saranno presenti, fra gli altri, anche il prefetto di Forlì-Cesena, Antonio Corona, il sindaco di Forlì, Gian Luca Zattini, e il viceministro delle Imprese e del Made in Italy, Valentino Valentini.

Domani, inoltre, alle 9.30 nella chiesa di San Benedetto in via Gorizia, una delle zone più colpita dall’alluvione, il vescovo celebrerà la messa insieme a don Emanuele Lorusso e a don Enzo Scaioli e nell’occasione sarà benedetta l’immagine della Madonna del Fango dipinta dal pittore forlivese Franco Vignazia.

In Fiera alle 19.30, infine, presiederà la celebrazione per la ’Pentecoste del volontario’, con la messa per i membri della Protezione Civile e per tutti i volontari impegnati nell’emergenza alluvione.