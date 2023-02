Il Bennet passa la mano, subentra Conad

di Matteo Bondi

Gli scaffali dei reparti non alimentari sono quasi vuoti in alcune scansie: gli sconti, per gli stessi articoli, sono molto interessanti, con molti prodotti al 50% e oltre. Non si tratta di saldi di fine stagione, ma proprio di liquidazione: il supermercato del Bennet chiude entro la fine di febbraio. Al suo posto sorgerà uno Spazio Conad che, nel giro di due settimane – dal 24 febbraio al 10 marzo :, ha intenzione di riassettare tutto il punto vendita e quindi riaprirlo subito. La città artusiana peraltro conta già un Conad, quello storico, il Giardino che da anni è in procinto di fare lavori di ammodernamento e ampliamento.

L’annuncio del cambio di casacca all’interno del centro commerciale Le Fornaci è arrivato tramite lettera a tutti i dipendenti e ai negozi della galleria. I dipendenti del supermercato, una settantina in tutto, hanno avuto ampie rassicurazioni di vedere mantenuti i contratti vigenti e i diritti acquisiti. Fonti vicine a Conad fanno sapere che ci sarà il massimo impegno su questo fronte.

La voce che il Bennet cambiasse proprietà circolava ormai da tempo, così come il nome del successore: ora è arrivata la conferma. "Sto seguendo la situazione – spiega la sindaca di Forlimpopoli, Milena Garavini –. La preoccupazione principale, che sembra non esserci, è quella per i posti di lavoro, ma dalle informazioni che abbiamo dovrebbero essere tutti garantiti. Seguiamo con interesse anche la questione del supermercato storico, per questo abbiamo chiesto un incontro a Conad per capire quali siano i piani che hanno. Al momento ci hanno anticipato che il previsto ampliamento sarà soggetto a revisione del progetto". Si parla, per la struttura appunto di via Giardino, di ristrutturazione e mantenimento del punto vendita come negozio di prossimità.

Nel periodo di chiusura dello spazio del supermercato del Bennet i negozi della galleria saranno comunque aperti. "Se alternanza doveva esserci – continua la sindaca –, consideriamo molto positivo l’arrivo di Conad. Si tratta di una realtà molto solida, che ha sempre dimostrato di avere una grande capacità attrattiva. Pensiamo che tutta la galleria ne possa trarre beneficio". L’inaugurazione dello Spazio Conad a Forlimpopoli seguirà così di pochi mesi l’apertura del Superstore del Ronco, a 4 chilometri di distanza.

Nella città artusiana si attende poi l’arrivo del primo EuroSpin, che troverà collocazione nella zona del Melatello, quindi in uscita dal centro urbano in direzione Cesena.