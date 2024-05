Il boom dei Preraffaelliti. Già 100mila visitatori: è tra le mostre più viste

Manca ancora un mese alla conclusione della mostra ‘Preraffaelliti, Rinascimento moderno’ allestita al San Domenico e al San Giacomo fino al 30 giugno, ma sono già stati toccati picchi di visitatori importanti, tant’è che il conteggio totale è già arrivato a 100mila. Un dato ancora più significativo se raffrontato a quelli degli scorsi anni: la mostra del 2023, incentrata sul tema della moda attraverso la storia, ha chiuso con 60mila presenze. In questo caso va considerato il lungo stop imposto dall’alluvione, ma in generale le esposizioni post Covid hanno registrato buone cifre senza mai strafare: ‘Maddalena, il mistero e l’immagine’ nel 2022 ha visto 40mila presenze, esattamente le stesse ottenute nel 2021 da ‘Dante, la visione dell’arte’, mentre la mostra su Ulisse, l’anno precedente, era arrivata a 50mila. Insomma, i Preraffaelliti hanno già doppiato gli eventi degli scorsi quattro anni e i visitatori sono destinati a crescere ancora molto, arrivando potenzialmente a eguagliare (e magari anche superare) il record del Canova, rimasto ad oggi imbattuto: nel 2009 vennero staccati 152mila biglietti, seguito a ruota dal Liberty (125mila nel 2015) e da Piero della Francesca (115mila nel 2016). Senz’altro l’attuale allestimento, grazie al tema, ma anche alla collaborazione con gallerie statunitensi e britanniche, è quello che maggiormente sta riuscendo a catturare l’attenzione degli stranieri, provenienti in particolare da Gran Bretagna, Germania e Francia.

Massiccia anche la richiesta di visite guidate, specialmente nei giorni di festa e, proprio per poter soddisfare quante più persone possibile, è stato aggiunto un turno ad aggregazione libera previsto per domenica, festa della Repubblica: si partirà alle ore 16.20 e la visita ha un costo di 5 euro a persona oltre al prezzo del biglietto di ingresso.

La somma deve essere versata direttamente in biglietteria, cui è opportuno presentarsi con qualche minuto di anticipo. La prenotazione non è necessaria e si accede sino ad esaurimento posti. L’orario di apertura è quello dei giorni festivi: dalle 9.30 alle 20, con chiusura della biglietteria un’ora prima. Per informazioni: 0543.36217, email: mostraforli@civita.art.