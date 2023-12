Il capolavoro di Hitchcok ’Io ti salverò’ al cinema Saffi

Prosegue, domani sera alle 21 al cinema Saffi d’essai, la rassegna ‘Kino – storie di cinema’, con uno dei capolavori di Alfred Hitchcock, il film ‘io ti salverò’ in versione restaurata dalla Cineteca di Bologna. Non semplici proiezioni ma veri e propri appuntamenti pensati per scoprire la bellezza del rito collettivo della sala; infatti, ogni pellicola verrà accompagnata da un dialogo con i redattori di Billy – rivista di cinema –, per un momento di confronto condiviso attraverso chiavi di lettura contemporanee. Domani interverrà il regista e docente universitario, Matteo Lolletti. ‘Io ti salverò’ è un film sul sogno e sulla psicanalisi con Ingrid Bergman nei panni di Costanza Petersen, dottoressa che lavora in una clinica psichiatrica e che avrà a che fare con John Ballantyne interpretato da Gregory Peck, uomo dall’identità misteriosa che soffre di amnesia e sul quale aleggiano sospetti di un crimine.

I cinque appuntamenti della rassegna Kino – storie di cinema sono un percorso di formazione e diffusione della cultura cinematografica, con una selezione di film del passato restaurati e messi in dialogo con il presente. Il progetto permette a tutte le persone interessate di ogni età di vedere o rivedere in sala capolavori del passato ma anche di coinvolgere la comunità universitaria e i giovani. Le proiezioni sono in lingua originale con i sottotitoli in italiano. A partire da dicembre verrà offerto il servizio di navetta gratuito, in partenza alle 20.30 da piazzale della Vittoria e sarà di ritorno dal cinema Saffi d’essai al centro della città una volta terminata la proiezione. Il numero di posti è limitato e non è necessaria la prenotazione del posto.

Valentina Paiano