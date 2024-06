Il centro sportivo omaggia così. Zagnoli e Nadiani

Il Centro Sportivo di Santa Maria Nuova Spallicci sarà intitolato a Luigi Nadiani e Lanfranco Zagnoli, che furono, nel 1980, tra i fondatori ed appassionati gestori di quella ‘Area Tennis’, divenuta poi centro sportivo, che fu centro di aggregazione e importante volano di crescita per tutta la comunità. Nadiani era un geometra ed ebbe un ruolo fondamentale nella progettazione e nella gestione delle pratiche burocratiche per la creazione della struttura, che nei primi tempi aveva un campo di terra rossa e una piccola baracca in lamiera che fungeva da bar. Zagnoli è stato il primo presidente dell’associazione Tennis fino agli inizi degli anni 90. La nascita dell’area tennis grazie a loro divenne un vero e proprio lavoro corale di tutti i membri di Santa Maria Nuova, che misero insieme le proprie professionalità e il proprio tempo libero per dare ai propri figli un’area sicura dove fare sport. Tra le azioni più importanti di Zagnoli ci fu il coinvolgimento dei giovani nell’associazione, che ne ha permesso la crescita e la continuità nel tempo. L’area infatti è cresciuta grazie a finanziamenti privati e del Comune di Bertinoro, fino a diventare il centro sportivo di oggi. La cerimonia di intitolazione si svolgerà oggi dalle 15,30 quando aprirà lo stand gastronomico, a seguire verranno rappresentati sul palco gli spettacoli di fine anno delle scuole della frazione. Alle 18 alla presenza dei rappresentanti della polisportiva, dei famigliari di Nadiani e Zagnoli e dell’amministrazione comunale sarà scoperta una targa commemorativa. La giornata proseguirà con uno spettacolo di Veronica Rambelli e alle 21 il dj set di Alex. Le iniziative sono organizzate dal Comitato Genitori di Santa Maria Nuova S. in collaborazione con il comune di Bertinoro, Polisportiva 1980, bar Retro, Centro Ricci Matteucci, con il contributo degli esercenti e delle famiglie di Santa Maria Nuova Spallicci.

Matteo Bondi