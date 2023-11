Il circolo Acli gioca a calcio A5

Il Circolo Acli di Galeata Mons. Domenico Mambrini parteciperà al campionato di calcio a 5 Csi. "Come presidente del circolo – commenta Federico Cucchi – sottolineo innanzitutto la voglia di partecipazione e la volontà di riformare la squadra e ringraziare i volontari che in questi giorni si stanno adoperando al ripristino degli spogliatoi, dell’area circostante il campo di calcetto ed il campo stesso". La squadra è allenata da mister Malpezzi e capitanata da Andrea Betti in un mix tra giocatori di esperienza e di nuovi innesti. Il Circolo Acli dopo il Covid è stato preso in gestione da Elisa, Matteo e Michele Venturi. Nato alla fine del 1961 da un’idea di don Giulio Nanni, supportato da Giuseppe Zannetti, Antenore Venturi e altri 52 soci. I locali sono di proprietà della chiesa; il circolo venne inaugurato nel 1962 dal sindaco di Firenze Giorgio La Pira davanti a una folla di cittadini.

o. b.