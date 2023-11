Il Comune acquista nuove cucine per chi l’ha persa

Sono in arrivo altri fondi a favore degli alluvionati, stanziati dal Comune inseriti nell’ultima variazione di bilancio, approvata durante la sessione del consiglio comunale nella seduta di ieri. In particolare sono stati previsti 80.000 euro per l’acquisto di cucine. Si tratta di completare il bando uscito a luglio e che aveva visto la distribuzione di 120 cucine donate da una ditta, ma che non avevano accontentato tutte le richieste. Con gli 80.000 euro si procederà all’acquisto e alla distribuzione di 53 cucine. Sulle manutenzioni degli impianti sportivi sono stati stanziati 200mila euro, parte dei quali andranno a ripristinare il pavimento della palestra della scuola elementare di Roncadello danneggiato dall’alluvione