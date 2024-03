Il cuore grande dei Romiti. Una colomba per i nonni

Ormai è una tradizione consolidata: la distribuzione da parte del comitato di quartiere dei Romiti delle colombe pasquali agli anziani con più di 90 anni. Quest’anno sono più di 60 gli anziani ai quali hanno fatto visita i volontari del Comitato. "I nostri concittadini più anziani sono contenti perché si sentono pensati e si vedono cercati con un piccolo gesto concreto di vicinanza – afferma il coordinatore del comitato di quartiere Stefano Valmori –. Andare a trovare gli anziani significa ascoltare i loro problemi e cercare di venire incontro alle loro esigenze. Il comitato, da parte sua, si sente ben voluto e utile per i nostri concittadini anziani che sono molto importanti per il territorio della comunità dei Romiti".

La scelta del comitato è figlia di un ragionamento: "Per molti la Pasqua non è una festa – spiega Valmori –, ma solo un giorno come tanti altri: è proprio questa la triste condizione di un popolo silenzioso e troppo spesso invisibile che vive in uno stato di solitudine cronica ed è quello che succede, purtroppo, a molti anziani che sono rimasti soli e ora abitano in case piene di ricordi e basano la loro vita su una routine fatta sempre degli stessi gesti, in cui spesso viene a mancare anche una cosa semplice come uno sguardo d’intesa".

Per queste persone, una stretta di mano, un sorriso, poche parole e un dolce possono davvero fare la differenza: "Ci accorgiamo – prosegue Valmori – che la nostra visita li fa felici e li fa sentire importanti, che ci sono, e che qualcuno si ricorda di loro. Per questo, come comitato di quartiere, riteniamo importante portare avanti questa iniziativa che dura nel tempo, consapevoli che la miglior Pasqua per gli anziani è la compagnia. Far visita a loro in questo periodo di festa dedicando qualche ora del nostro tempo, sempre troppo impegnato e frenetico, consegnando loro un dono come è una semplice colomba pasquale assume un grande valore di rispetto e di valorizzazione di persone che per il semplice fatto di essere li da loro, manifestano grande gioia. Come disse Martin Luther King, e noi dei Romiti abbiamo fatto nostro da tanto tempo questo motto, ‘è sempre il momento giusto per fare la cosa giusta’".