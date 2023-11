Il cuore grande delle donne. Vini di pregio all’asta per l’azienda di Roberta

Tra le tante commoventi storie figlie dell’alluvione che lo scorso mese di maggio ha messo in ginocchio moltissime persone, ce n’è una rimasta negli occhi e nel cuore di tutti. Si tratta del dramma vissuto da Roberta Bombardini, titolare dell’azienda florovivaistica che porta il suo cognome. Ubicata in via del Molino a Terra del Sole, proprio nei pressi del Montone, l’area coltivata estesa su quattro ettari e mezzo di terreno e comprensiva di 5 serre di ortaggi, frutta e verdura, venne letteralmente cancellata dall’esondazione del fiume. Già le gelate di aprile avevano messo a dura prova parte della produzione, l’alluvione ha dato il definitivo colpo di grazia, cancellando una vita di lavoro e mettendo un grande punto interrogativo sul futuro. Impossibile dimenticare le immagini del salvataggio di Giorgia, figlia di Roberta e sua aiutante nella gestione dell’attività di famiglia, e dei suoi due bimbi - uno addirittura di pochi mesi –, prelevati da un elicottero in volo sulla casa inghiottita da acqua e fango.

Nell’immensa sventura, per fortuna c’è chi tende generosamente una mano: raccolto l’appello contraddistinto dall’hashtag ‘emiliaromagnanonseisola’, l’associazione Donne del Vino, primo sodalizio enologico mondiale tutto al femminile, ha promosso un’asta di vini con ricavato in favore dell’azienda agricola Bombardini.

Sabato alle 17 al Grand Hotel Majestic (un tempo Baglioni) di Bologna saranno battuti 32 lotti di bottiglie rare e di grande pregio. Etichette offerte dalle socie del sodalizio guidato da Daniela Mastroberardino: un’occasione per acquistare vini prestigiosi e fare al contempo beneficenza. Un’iniziativa ‘partorita’ in vista del Natale dalla mente della consigliera nazionale di Donne del Vino, Antonietta Mazzeo, e accolta con entusiasmo dalle altre ‘ragazze’. "Saremo ospiti nelle sale del Grand Hotel Majestic già Baglioni, grazie alla generosità del direttore Tiberio Biondi – dice Mazzeo –. I lotti di vini pregiati arrivati da tutta Italia saranno battuti dalla poliedrica Alessandra Fedi, DipWset, Wine educator, coautore e conduttrice del nuovo programma Maestri di cantina in onda su Mediaset Infinity". Chi non potrà partecipare all’appuntamento bolognese, avrà comunque l’opportunità, entro il 1° dicembre, di acquistare uno o più lotti di vini, tutti confezionati in modo accurato e in cassette di legno o astucci pregiati. Il catalogo è pubblicato sui canali social de Le Donne del Vino e sul blog dell’associazione www.ledonnedelvino.comblog.

"In un momento di grandissima emergenza che sta vivendo non solo l’Emilia Romagna ma anche altre regioni italiane – dice la presidente nazionale del gruppo Daniela Mastroberardino –, il sentimento delle Donne del Vino è di portare il loro sostegno a chi ha perso tutto e ha visto sparire in un attimo il lavoro e i sacrifici di una vita".

Nata nel 1988 per promuovere la cultura del vino e il ruolo delle donne nella filiera produttiva enologica, l’associazione non ha scopo di lucro e conta oggi 1.100 iscritte tra produttrici, ristoratrici, enotecarie, sommelier e giornaliste, presenti in tutte le regioni italiane e coordinate in delegazioni.

Francesca Miccoli