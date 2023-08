Il documentario sul Cocoricò conquista l’Ortigia Film Festival

Quella di sabato 22 luglio è stata una serata ricca di emozioni per ’Cocoricò Tapes’: il documentario ha vinto il premio ’Sebastiano Gesù’ nel Concorso internazionale Documentari all’Ortigia Film Festival, organizzato a Siracusa in Sicilia. Un traguardo importante motivato "per l’attenzione impiegata nella ricerca e nell’uso d’un archivio ampissimo per vastità e provenienza. Per la capacità di trattare con dignità e onestà la complessità storica di un panorama culturale tra i più controversi degli ultimi decenni, che esplora le terre ignote del divertimento affrancandosi dalle retoriche dei chiaroscuro".

Prodotto dalla casa di produzione cesenate La Furia Film e dalla forlivese Sunset Produzioni, ’Cocoricò Tapes’ racconta il contesto storico e socio-culturale degli anni Novanta attraverso un luogo che ne è simbolo generazionale.

Il premio è motivo di orgoglio per tutti gli attori coinvolti nella realizzazione, come affermato dalla produttrice Lisa Tormena: "Il lavoro di squadra che ha portato alla realizzazione di ’Cocoricò Tapes’ è stato complesso, e vederlo riconosciuto soprattutto dalle studentesse e dagli studenti del CSC è per noi motivo di grandissima soddisfazione".

"Ricevere il premio della giuria composta da giovani studenti - ha aggiunto il regista Francesco Tavella - mi ha maggiormente convinto che questo film può e deve essere un momento di riflessione per le nuove generazioni". E dopo Ortigia ’Cocoricò Tapes’ non si ferma. Il documentario sarà proiettato l’8 agosto a Bagnacavallo, poi il 22 agosto a Bellaria-Igea Marina e infine il 1 settembre a Cesena.

Martina Mastellone