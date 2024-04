Il futuro del Morgagni-Pierantoni in un convegno

Il programma di celebrazioni per il ventennale del nuovo ospedale Morgagni-Pierantoni continua domattina alle 10 presso il salone comunale, dove avrà luogo un convegno. Dopo i saluti del sindaco Gian Luca Zattini e del direttore generale Ausl Romagna Tiziano Carradori, Gabriele Zelli presenterà la storia dell’ospedale. A seguire i direttori dei vari reparti di oggi affronteranno le sfide della sanità presente e futura: temi come la chirurgia robotica, l’orientamento oncologico, l’area cardiologica, la diagnostica per immagini, la continuità assistenziale, il rapporto con l’università, la relazione con l’Irst di Meldola, gli investimenti della città a favore della salute sul territorio e molto altro ancora. L’ingresso è libero.