Il futuro di Sara Samorì: "Riparto come civica. Drei? Scelte proseguite anche da Zattini"

Sara Samorì, già assessore allo sport della giunta guidata dal sindaco Davide Drei, attualmente consigliera comunale del gruppo misto, dopo la sua fuoriuscita dal Partito Democratico circa un anno fa, aderisce ora al progetto politico ‘Per’, di Ettore Rosato. ‘Per’ è una sigla che indica i Popolari Europei Riformisti. "Riparto da dove sono partita cinque anni fa – ha dichiarato Samorì –, dai miei valori, che sono sempre stati quelli. Una dimensione civica, trasversale. Al momento non aderisco a nessun partito politico", precisa, anche se al suo fianco Ettore Rosato ha scelto Azione, con Carlo Calenda, dopo essere stato capogruppo alla Camera con Matteo Renzi, prima nel Pd e poi in Italia Viva.

A proposito di Pd: "Sono contenta che abbiano fatto chiarezza – afferma Samorì – riconoscendosi nei valori di sinistra-sinistra. Ne è evidenza l’elezione alle segretaria nazionale di Elly Schlein, ma anche qui di Gessica Allegni, che prima era con Articolo 1". Ettore Rosato ha accolto con soddisfazione la decisione di Samorì di adesione alla propria associazione politica: "La conosco da quando era assessore a Forlì, quando venni qui con Marco Di Maio – ha spiegato –, e ne ho una grande stima. Una donna di valore, che ha saputo dare risposte ai problemi oggettivi delle persone. Al nostro interno abbiamo molte persone con esperienza amministrativa".

Sulla sua dimensione forlivese, invece, Samorì non ha sciolto le riserve: appoggerà Gian Luca Zattini, attuale sindaco di centrodestra, o Graziano Rinaldini, candidato sindaco per il centrosinistra? Su questo argomento anche Rosato, per Azione, non si sbilancia. "Abbiamo parlato sia con il sindaco Zattini sia con il candidato di centrosinistra. Valuteremo in merito ai programmi e alle persone". Si dice, comunque, un estimatore di Zattini: "Un civico, appoggiato dal centrodestra". Anche Samorì ha speso parole di stima per il sindaco di Forlì. "Mi è stato vicino come persona dimostrando grande empatia, nel mio momento difficile di fuoriuscita dal Pd e passaggio al gruppo misto". Ha ribadito anche la sua stima per l’ex sindaco, Davide Drei, "il cui valore si misura dal fatto che le sue principali decisioni siano portate avanti anche da questa amministrazione".

Ci sarà una lista, magari insieme a Italia Viva, alle amministrative? Sia Rosato che Samorì non la vedono plausibile. "Il mio impegno è civico" ha ribadito Samorì, dando forse un indizio per una sua futura collocazione alle amministrative (si è parlato di Forlì Cambia). "Chi lo dice forse ci teme – ribatte Rosato –, ma non abbiamo preso una decisione e non posso parlare per Italia Viva". Se i vari indizi fanno una prova: il nome di Gian Luca Zattini è stato pronunciato da entrambi almeno tre volte, quello di Graziano Rinaldini mai.

Matteo Bondi