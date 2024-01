Il grande jazz al Mentore: sul palco c’è Cammariere

Il grande jazz sarà protagonista in Val Bidente nei primi giorni del 2024 con l’Artusi Jazz Winter ‘Mix it’ promosso dall’associazione culturale dai de jazz Aps e le amministrazioni comunali di Santa Sofia e Meldola. Alle 21,15 al Teatro Mentore di Santa Sofia arriva Sergio Cammariere 4tet in ‘Una sola giornata’. "Uno spettacolo che rispecchia l’animo e l’approccio musicale unico dell’artista, una perfetta combinazione tra intensi momenti di poesia, intrisi di suadenti atmosfere jazz e coinvolgenti ritmi latini – scrivono i curatori della rassegna – che accendono il live con calde atmosfere bossanova. Immancabili poi i tributi e gli omaggi ai memorabili cantautori che lo hanno ispirato durate la sua carriera". Con Sergio Cammariere (voce e pianoforte), Daniele Tittarelli (sax), Luca Bulgarelli (contrabbasso) e Amedeo Ariano alla batteria. Biglietti: intero 25 euro, ridotti 20. Prevendita su Do it yourself - nicolacataldo@alice.it; 340.539520. Domani al Teatro Dragoni di Meldola alle 21,15 è la volta di Chico Freeman e Antonio Faraò Quartet in ‘Tribute to Coltrane’. La collaborazione tra il saxofonista e clarinettista di Chicago Chico Freeman e il pianista romano Antonio Faraò, insieme a Makar Novikov al basso e Pasquale Fiore alla batteria, è ormai di lunga data, e vede i quattro musicisti impegnati in una performance che vuole rendere onore alla musica di uno dei più grandi protagonisti del jazz moderno, John Coltrane. Freeman, figlio d’arte è considerato uno dei jazzmen contemporanei più importanti. Faraò è uno dei pianisti italiani più conosciuti e stimati all’estero e ha collaborato con personalità di spicco. Info e prevendite: www.daidejazz.it.

Oscar Bandini