Il jazz e il cinema con il narratore Stefano Zenni e ’La leggenda del trombettista bianco’

Appuntamento con l’Abbejazzario domani sera alle 21 al teatro Verdi a Forlimpopoli in piazza Fratti 7. La rassegna del jazz raccontato è promossa dall’associazione Dai de jazz e dal Comune di Forlimpopoli. Il narratore domani sera sarà Stefano Zenni che, con ’La leggenda del trombettista bianco’, da colto Virgilio accompagnerà musicisti, appassionati e curiosi in un viaggio tra Hollywood e il cinema italiano. Ad accompagnare la voce narrante di Zenni sarà un quartetto d’eccezione con Francesco Lento alla tromba, Claudio Vignali al piano, Francesco Ponticelli al Contrabbasso e Marco Frattini alla batteria. L’ingresso alla lezione-concerto è di 10 euro per l’intero, e 8 euro per il ridotto. Under 18: ingresso libero.