Il martirio di Etty. Una mostra in ricordo della giovane Hillesum morta ad Auschwitz

Il Centro culturale don Francesco Ricci, Il Comune di Forlì e l’Anmig, ‘Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi di Guerra’ organizzano la mostra ‘Il cielo vive dentro di me’ dedicata a Etty Hillesum, la giovane intellettuale ebrea morta ad Auschwitz il 30 novembre 1943.

Etty aveva sempre rifiutato l’odio, sottolineando la bellezza della vita, soprattutto quando fu vicina a coloro che si trovavano vicino alla morte. La mostra, già esposta al Meeting di Rimini nel 2019, è composta da 25 pannelli collocati nel Sacrario dei Caduti della ex-chiesa di S. Antonio Vecchio, in corso Diaz, 95, spazio che ha già ospitato parecchie mostre da parte dell’ Anmig. L’evento sarà preceduto il 19 gennaio, alle 21, da una presentazione, da parte di Alessandra Campagnano, Lorenzo Gobbi e Andrea Saletti, che avrà luogo nel salone comunale, durante la quale saranno premiati gli studenti che hanno partecipato al concorso fotografico ‘Il Bene quotidiano’.

Aperta da sabato fino al 31 gennaio (inaugurazione alle 16.30 del con la curatrice Paola Maria Sala) nel periodo in cui si celebra il Giorno della Memoria ( 27 gennaio), la mostra offre l’occasione di far conoscere anche ai giovani eventi storici di grande importanza e, per questo motivo, ha ricevuto numerosi patrocini: Comune di Forlì; diocesi di Forlì Bertinoro; Ufficio scolastico Regionale dell’Emilia Romagna; ministero dell’Istruzione e del Merito, assessorato alla Cultura del Comune di Forlì; Bcc Ravennate, Forlivese e Imolese. Fra gli appuntamenti da sottolineare, durante il periodo della mostra, vanno ricordati: il 27 gennaio, alle 15, Paolo Poponessi parlerà di ‘Forlì e gli ebrei nella seconda guerra mondiale’ e , sempre il 27 gennaio, alle 21, alcuni studenti delle scuole superiori di Forlì leggeranno brani estratti dal diario di Etty Hillesum. "La mostra unisce due importanti realtà forlivesi – ha sottolineato l’assessore alla Cultura Valerio Melandri – una è l’Anmig, l’altra è la giornata della memoria, entrambe curate con tanto impegno". La mostra è accompagnata da un catalogo in cui sono riportati brani di Etty Hillesum. Orari della mostra: sabato e domenica: 9,30-13 e 15-19. Gli altri giorni: 15-19. Mattina riservata alle scuole. Prenotazioni visite: Rosa Vitali 3455292653.

Rosanna Ricci