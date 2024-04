"Il metodo Novara". Incontro con l’autore

Oggi alle 20.45 al salone comunale si terrà il secondo appuntamento del ciclo di incontri ’Generazione Genitori’ dal titolo ’Litigare? Sì, ma bene!’ con l’autore Daniele Novara; saranno fornite informazioni sul ’Metodo Novara’ per la "gestione dei conflitti a scuola e in famiglia". Daniele Novara è pedagogista, autore, counselor e formatore. Dal 2004 è docente del Master in Formazione Interculturale presso l’Università Cattolica di Milano. Incontro aperto al pubblico. Per maggiori informazioni contattare incontronovara2024@gmail.com.