Il mezzo secolo di Idrotermica: "La nostra forza? E’ l’unione"

Idrotermica Coop, azienda leader nel settore impiantistico con sede in via Vanzetti a Forlì, festeggia quest’anno i 50 anni dalla sua nascita. "Siamo in grado di soddisfare le esigenze di ogni tipo di cliente – spiega il presidente Michele Gardella – in modo mirato, proponendo soluzioni tecniche su misura".

Nata nel 1974, conta oggi 50 dipendenti, con un fatturato di 35 milioni di euro e vanta referenze di alto livello come il porto di Palermo, Cinecittà Word di Roma, i Campus universitari di Urbino e Macerata fino a Palazzo Sidera, il nuovo quartier generale del gruppo Conad a Forlì, inaugurato alcuni mesi fa in via Navicella.

"Progettiamo e realizziamo impianti –prosegue Gardella – dove efficienza energetica e rispetto dell’ambiente sono i concetti chiave. Inoltre forniamo un servizio di avviamento e taratura degli impianti, gestione e manutenzione attraverso la società controllata Eta Beta, acquisita nel settembre scorso. Continuità, affidabilità e costante ricerca delle soluzioni tecnologiche più avanzate hanno sempre guidato le attività dell’azienda nei diversi settori dell’impiantistica: dall’ospedaliero all’industriale, dal commerciale all’alberghiero, dallo scolastico e sportivo alle energie rinnovabili, building automation ed ambiente".

Saranno tre i momenti significativi che segneranno i festeggiamenti per lo storico anniversario dell’impresa forlivese. A maggio avrà luogo l’assemblea di bilancio dell’azienda, mentre a luglio i dipendenti e soci con le loro famiglie si concederanno una vacanza al mare in Sardegna. Infine, a settembre, un momento istituzionale ed una festa presso la Chiesa di San Giacomo a Forlì, "un evento speciale-precisa il presidente-a cui stiamo lavorando con entusiasmo".

Ma Idrotermica Coop si sta impegnando anche sul versante del welfare aziendale per mettere al centro le esigenze dei collaboratori di poter conciliare il tempo del lavoro con quello da trascorrere con i propri affetti. "Proseguiamo anche – precisa – nello smart working, perchè nella nostra storia aziendale abbiamo sempre puntato alla responsabilizzazione delle persone per formare un gruppo affiatato che abbia obiettivi condivisi. Inoltre ci doteremo anche di una palestra aziendale per migliorare il benessere di tutti noi".

Michele Gardella lavora da 20 anni in Idrotermica Coop "dallo stage estivo del 1998, dopo aver frequentato l’lti Forlì, fino alla carica di presidente che ricopro da 6 anni: un percorso di crescita affrontato sempre con passione". Le sfide per l’anno in corso sono importanti e l’azienda intende trasmettere ai giovani appena assunti "i valori che ci contraddistinguono da tanti anni e il nostro know-how, fatto di competenza e professionalità, in un mercato difficile e fortemente competitivo".

Gianni Bonali