Il mondo delle api: laboratorio didattico

Il Centro per le Famiglie della Romagna Forlivese ha organizzato una serie di laboratori ed escursioni gratuiti per bambini e genitori. Oggi alle 16.30 al Castello di Cusercoli ‘Nero e giallo... che sballo’ (3-6 anni). Laboratorio per genitori e bambini, alla scoperta del mondo delle api: come sono fatte, come vivono, cosa producono. Dopo una golosa sorpresa, ciascuno potrà realizzare e portare a casa la propria ape. Con Riccardo Raggi, guida ambientale escursionistica (Romagnatrekking) con la collaborazione di Polo Unico Famiglie e Giovani (Asp San Vincenzo dè Paoli).