Il Papa risponde ai bimbi della Tecla Baldoni

Caro Papa, ti scrivo… I bambini della 4ª C della scuola elementare Tecla Baldoni, dell’istituto comprensivo Diego Fabbri (la cui dirigente è Giuliana Marsico), lo scorso maggio, hanno imbucato una lettera al Pontefice che ha inviato loro una risposta. "Quest’anno – ha spiegato al docente Alessandra Basile, artefice del progetto insieme ad Alice Ternelli – abbiamo studiato le diverse tipologie testuali, tra le quali anche quella della lettera. Affinché i bambini potessero mettersi alla prova, ho pensato di chiedere loro di rivolgersi a quattro persone con un ruolo di rilievo nella nostra società, facendo loro domande e raccontando di sé".

I bambini, così, hanno scritto al sindaco Gian Luca Zattini, al presidente della Regione Stefano Bonaccini, al Presidente Sergio Mattarella e, appunto, a Papa Francesco. Tutti hanno dato riscontro: il sindaco ha fatto visita all’istituto per incontrare i bambini, Bonaccini ha organizzato una mattinata al Diego Fabbri e il Presidente Mattarella ha lasciato un messaggio telefonico dal Quirinale con i migliori auguri per il futuro degli studenti. La risposta forse più emozionante, però, è quella ricevuta dal Papa, che ha mandato una lettera: "I ragazzi – spiega la docente – gli avevano raccontato del progetto che stanno portando avanti con gli ospiti della casa di riposo Zangheri, con i quali si incontrano periodicamente e il Papa ci ha recapitato i suoi complimenti per la loro attenzione nei confronti degli anziani. È stato molto bello: un’esperienza di cittadinanza attiva che non dimenticheremo".