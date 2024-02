Il parroco: "Cresce la denatalità". Luca: "Io, padre di 8 figli"

Il tema della denatalità è stato affrontato anche in seno all’incontro del consiglio pastorale delle comunità di Castrocaro, Terra del Sole, Pieve Salutare, Rovere e Ladino, svoltosi giovedì sera nel teatrino parrocchiale di Castrocaro. Al centro dell’incontro la famiglia, sempre meno perno della società, e il conseguente calo delle nascite.

All’origine della decrescita demografica non ci sarebbero solo motivi economici ma anche e soprattutto di valori, a partire proprio dalla crisi della famiglia. "Viviamo un periodo di rivoluzione antropologica, in cui è l’uomo a determinare soggettivamente cosa è bene e male, esaltando il principio del piacere e del desiderio, a dispetto della legge naturale", la premessa di don Marino Tozzi, parroco di Terra del Sole. A minare l’unione basata sul matrimonio "la burocrazia e uno Stato che si ingerisce ovunque – le parole del sacerdote con un richiamo in primis alla legge sull’aborto –; quindi la denatalità e il ripudio del proprio credo ovvero l’apostasia". Chi ha contribuito a invertire il trend è Luca Assirelli, terrasolano papà di 8 bimbi di età compresa tra i 3 mesi e gli 11 anni. "Mia moglie ed io siamo aperti alla vita, pronti ad accogliere tutti i figli che il Signore ci vorrà donare – ha dichiarato il giovane padre –. Tra noi non esistono egoismi ma solo arricchimento reciproco" e "si vive di fede e di Provvidenza, magari trovando una busta della spesa davanti a casa nel momento in cui ce n’è più bisogno, pur senza averne fatto richiesta".

Analoga testimonianza quella di Nuccio, originario di Crotone e ospite, assieme alla moglie e ai sette figli, della parrocchia di Terra del Sole, e ancora di Ariano, 5 figli naturali, 2 adottivi e uno in affido, prova vivente di come la famiglia germogli dall’amore più che da vincoli genetici. Anche la comunità parrocchiale di Terra del Sole ha contribuito a dar linfa alla vita aderendo al progetto Gemma, che prevede il sostegno economico a quelle mamme che, prive di mezzi, avrebbero optato altrimenti per l’interruzione di gravidanza: ben 26 le adozioni portate a termine grazie alla generosità dei fedeli medicei.