Il più grande bike park d’Italia Inaugurato il Brn Village: donate bici agli asili alluvionati

di Maddalena De Franchis

Basta un applauso e il pensiero di tutti corre subito lì, alle strade invase dal fango, ai ricordi di una vita imprigionati nella melma, alle aziende devastate, alle abitazioni aggredite dalla violenza dell’acqua. Anche l’attesa inaugurazione del Brn Village – il bike park con ingresso gratuito più grande d’Italia, realizzato dall’azienda forlimpopolese di componentistica e accessori per biciclette Brn – è cominciata, ieri pomeriggio a Forlimpopoli, con un omaggio alle 15 vittime delle esondazioni di poco più di due settimane fa.

Ma è stata anche un segnale, forte, di ripartenza, il sorriso di un territorio che ha voglia di ricominciare nonostante tutto: il parco, che da oggi sarà ufficialmente aperto al pubblico, dà lavoro a 30 persone e offre ai visitatori 6 differenti tracciati, adatti a ogni età e livello di allenamento e a tutte le discipline di ciclismo.

"Abbiamo ideato e iniziato a progettare questo parco prima della pandemia, mossi dal desiderio di restituire valore al nostro territorio e, allo stesso tempo, creare un punto di riferimento accessibile per migliaia di ciclisti che amano lo sport, la salute e il benessere", hanno commentato i fratelli Gianluca e Marco Bernardi, titolari dell’azienda fondata dal nonno Guglielmo alla fine degli anni Quaranta e portata avanti dal figlio Natalino. "Questa volontà si è incrociata con i drammatici eventi che stiamo vivendo in questi giorni: abbiamo voluto, tuttavia, inaugurare il parco oggi per dare un segno importante di ripartenza del territorio e un contributo concreto per aiutare la popolazione in questo momento buio, dal quale usciremo, ne siamo certi, più forti di prima".

Per offrire un ulteriore supporto alla popolazione colpita, infatti, Brn donerà, agli asili di Forlì-Cesena dislocati nelle zone interessate dalla piena, nuove biciclette in sostituzione di quelle danneggiate o disperse. La prima tranche comprende circa un centinaio di bici. Inoltre, tutti gli incassi raccolti nella prima settimana di attività del ‘bike cafè’ presente all’interno del parco saranno devoluti alla regione Emilia-Romagna. I fratelli Bernardi hanno reso note le iniziative benefiche nel corso dell’inaugurazione, cui hanno partecipato anche il sindaco di Forlì, Gian Luca Zattini, ed Enzo Lattuca, presidente della Provincia e primo cittadino di Cesena. Al taglio del nastro erano presenti, fra gli altri, 8 sindaci dei Comuni maggiormente colpiti, l’assessore al turismo della regione Emilia-Romagna, Andrea Corsini, e Davide Cassani, presidente di Apt Emilia-Romagna.

Contestualmente, nell’area in precedenza occupata dall’ex zuccherificio Sfir è stata inaugurata anche la nuova sede dell’azienda, realizzata con un investimento di ulteriori 11 milioni di euro, che porta il valore complessivo del progetto BRN Village a 21 milioni. Capitolo sostenibilità: gli impianti fotovoltaici soddisferanno l’intero fabbisogno energetico dell’azienda e del parco, sono stati piantati 600 nuovi alberi e 2mila aiuole e il percorso ciclopedonale – quasi 2 km lineari – è integrato e collegato alla rete ciclabile provinciale già esistente.