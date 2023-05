Il prefetto Corona: "Situazione fragile, la pioggia può fare altri danni"

Il prefetto di Forlì Antonio Corona, al lavoro insieme ai Vigili del Fuoco per verificare lo stato del territorio e il livello di precarietà del terrebno forlivese, ha dichiarato all’agenzia Adnkronos che "il problema, oggi, è rappresentato più che mai dalle voragini. Il rischio che se ne aprano di nuove è concreto". In questo momento "l’elenco delle frane in provincia, che mi stanno mostrando non finisce più – spiega – La situazione è estremamente fragile, e molto dipende dalla possibilità che piova o meno. Persiste infatti l’allerta rossa, ma soprattutto perché l’acqua, con la combinazione del territorio martoriato, può creare nuovi problemi". Una delle frane degli scorsi giorni, particolarmente spaventosa, ha costretto la chiusura dello svincolo della Ss 3 bis che porta a Mercato Saraceno, frazione in provincia di Forlì-Cesena. Corona inoltre ci tiene a precisare che alcune delle frane "sono state lavorate, abbassandone così la pericolasità, ma altre sono ancora ad altisismo richio. Questo non perchè non sono state prese in considerazione, ma perché per la lavorazione di tutti gli eventi franosi ci vuole tempo. La situazione tuttavia è leggermente migliorata, anche se ancora il cittadino non può rendersene conto. Stiamo lavorando senza sosta". Paura anche per nuove possibili voragini, dopo quelle che si sono verificate nei giorni scorsi in via Locchi, via Nervesa e via Icaro (nella foto in alto). Si teme che il fenomeno possa presentarsi in diversi punti della città e che non riguardi più solamente i territori collinari.