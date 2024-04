Il ritorno del concertone. Radio Bruno in piazza Saffi. La data: mercoledì 17 luglio

L’ufficialità c’era già, ma ora c’è anche la data: dopo il successo dello scorso ano, mercoledì 17 luglio tornerà il concertone di Radio Bruno: non era scontato, dato che, come avevano tenuto a sottolineare gli organizzatori già nel 2023, la manifestazione ha un carattere itinerante e va a toccare ogni anno città diverse, con ben poche eccezioni. Forlì sarà una di queste.

"Yoga Radio Bruno Estate significa soprattutto festa, divertimento e grandi nomi della musica per un pubblico eterogeneo – ha spiegato l’editore Gianni Prandi, presidente di Radio Bruno –. Siamo onorati che il successo crescente di questi anni abbia consentito al nostro evento musicale di diventare uno dei più importanti dell’estate italiana. E quest’anno torna a Forlì, in piazza Saffi, dopo la splendida serata dello scorso anno. Il 17 luglio, in occasione dei Mercoledì del Cuore, il grande appuntamento torna in piazza con musica e divertimento, per replicare il grandioso successo dello scorso anno, dove non è mancata l’iniziativa di solidarietà, grazie al contributo di 30mila euro donato da Radio Bruno e Yoga a favore delle popolazioni colpite dalla tragica alluvione dello scorso anno. Vi aspettiamo per festeggiare insieme a noi l’estate 2024".