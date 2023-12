Il sindaco Zattini: "Serata di gioia. La città uscirà dall’incubo"

La pioggia ieri pomeriggio non ha fermato la magia delle feste, piazza Saffi si è trasformata in un vero villaggio del Natale. Nonostante il freddo pungente e il maltempo circa mille persone hanno assistito all’inaugurazione delle festività nel centro storico cittadino. Sul palco allestito per l’occasione il sindaco Gian Luca Zattini e la sua giunta sono intervenuti per i tradizionali auguri alla città: "Avremo tanti giorni senza pioggia per godere dei numerosi eventi in programma per questo periodo di feste. Questo deve essere un momento dedicato alla famiglia, alla rinascita e a celebrare Gesù".

Lo show volante ha immerso Forlì nell’atmosfera natalizia, pur senza dimenticare i difficili momenti vissuti a causa dell’alluvione: "Non è stato un anno semplice – continua Zattini –, ma credo che potremo uscire da questo incubo grazie alla forza della nostra città, dei suoi cittadini, e all’aiuto di tante persone che sono accorse a darci una mano". In questi giorni, feroci sono state le critiche che hanno animato la scena politica, in merito alle risorse impegnate per le luminarie che potevano essere destinate alle famiglie alluvionate. Malgrado la polemica, la soddisfazione trapela sui volti degli assessori e del primo cittadino illuminati dalle immagini del videomapping che scorrono lungo gli edifici storici della piazza; quest’anno il filo conduttore delle proiezioni è il Natale intorno al mondo con motivi, colori e musiche da ogni angolo della Terra. "Stasera – chiosa il sindaco – vogliamo goderci questo momento di gioia e speriamo che il 2024 sia pieno di serenità per tutti".

Valentina Paiano