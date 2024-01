‘Il soffio della Sibilla’: le foto di Olimpia Lalli

Chiuderà il 6 gennaio all’Officina del creativo primordiale, in Via Cesare Maioli 4 a Forlì, la mostra di fotografie ‘Il soffio della Sibilla’ della forlivese Olimpia Lalli, curata da Franco Stanghellini. Sono opere in cui le emozioni si manifestano anche attraverso fotografie di tende che si allargano, mosse da un grande respiro del vento presentando forme che fanno sognare. La sua ricerca è principalmente rivolta a cogliere ciò che si nasconde nella natura aprendo le porte a numerose possibili interpretazioni. Orari: venerdì e sabato 17-19,30 o su appuntamento: 347.4915692 oppure 338.3950179.