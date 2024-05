Il sostegno di Fdi a Zattini: "Progetti strategici per la città grazie all’aiuto del Governo"

Si è presentata alla città la lista di Fratelli d’Italia a sostegno del sindaco e candidato Gian Luca Zattini. Un evento, svoltosi alla Collina dei Conigli martedì sera, a cui hanno partecipato circa 150 persone. "Una serata di vera politica e grande partecipazione – osserva Alice Buonguerrieri, deputata e presidente provinciale di Fratelli d’Italia –. I risultati dell’Amministrazione Zattini, frutto anche della virtuosa sinergia con il Governo Meloni, sono sotto gli occhi di tutti".

Ha preso la parola anche il capolista e coordinatore comunale, Vincenzo Bongiorno, che si è detto orgoglioso dei 32 candidati consiglieri che si sono messi a disposizione per la città. "Per noi la politica è servizio al bene comune, alle persone, alle famiglie e alle tante realtà che danno forza alla dimensione comunitaria della società – ha commentato –. Con questo spirito siamo al fianco di Zattini per la sua rielezione. Con lui si sono avviati così tanti cantieri che mai in passato si erano visti prima, per realizzare infrastrutture strategiche che cambieranno in meglio il volto della città". Ringraziando poi il Governo Meloni, il viceministro Galeazzo Bignami e l’onorevole Buonguerrieri "sempre vicini al territorio" e, grazie ai quali "Forlì può contare su importanti investimenti pubblici, che la vedono città al centro di progetti all’avanguardia". Era presente anche il candidato sindaco. "È stato un vero piacere sentire il caldo e convinto sostegno di Fratelli d’Italia – ha affermato Zattini –. Possiamo dire con orgoglio di essere riusciti ad amministrare egregiamente, anche nelle difficilissime condizioni dettate da due anni di pandemia, dalla crisi energetica e dalla devastante alluvione del maggio 2023". Elencando i risultati ottenuti riguardo il miglioramento della vita urbana, la valorizzazione del patrimonio culturale, il sostegno ai giovani e alle imprese.

"Grazie alla vicinanza del Governo – ha concluso –, abbiamo avuto la possibilità di progettare interventi mai riusciti prima, come il recupero dell’ex monastero della Ripa. Un grazie poi al viceministro Bignami, per il suo costante aiuto e per il ruolo che ha avuto nel salvare e rilanciare la scuola Enav per controllori di volo, che rischiava la chiusura. Insieme, tutta la coalizione unita, abbiamo la forza e il talento per continuare a far correre Forlì". È intervenuto anche Luca Bartolini, coordinatore del comprensorio forlivese di FdI, che ha spiegato l’importanza del voto per le europee a sostegno di Fratelli d’Italia, scrivendo come preferenze nella scheda marrone Meloni e Cavedagna.

Matteo Bondi