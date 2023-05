Il vescovo Toso in visita ai paesi colpiti "Risposta generosa: la comunità è unita"

Il vescovo di Faenza-Modigliana, Mario Toso, giovedì scorso ha visitato varie zone della diocesi colpite da alluvioni e frane, fra cui Modigliana e Tredozio. A Modigliana il presule ha incontrato in municipio il sindaco Jader Dardi con alcuni collaboratori, che gli hanno presentato "il territorio profondamente ferito dalle frane e ancora difficilmente raggiungibile". Di seguito ha incontrato il parroco, don Marco Corradini, e il responsabile del personale delladitta Alpi. Per il vescovo "la ripresa di questa comunità, infatti, passa necessariamente dagli aiuti che saranno forniti alle aziende del territorio". Il vescovo si è poi spostato a Tredozio, dove è stato accolto dall’amministrazione comunale, guidata dalla sindaca Simona Vietina, che ha raccontato "la difficile situazione dell’isolamento del paese per una decina di giorni, assistito però dagli elicotteri delle forze dell’ordine". Monsignor Toso ha incontrato anche gli anziani della casa di riposo e gli alunni delle scuole. Al termine della sua visita, il vescovo di Faenza-Modigliana commenta: "Il lavoro di questi giorni, la risposta generosa di tante persone, la concretezza dimostrata nell’aiuto fraterno sono il segno di una comunità unita. Per nutrire questa unità, sentiamo il bisogno di spazi per fermarci e ascoltare, di tempo per domandare e chiedere, di occasioni per condividere".

Il presule invita tutti domani a raccogliere nelle parrocchie offerte "per l’emergenza alluvione e per far fronte alle esigenze delle persone più bisognose", nonché a partecipare alle 18 alla messa nella cattedrale di Faenza da lui presieduta.

Quinto Cappelli