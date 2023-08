Il violino di Mecozzi protagonista all’Arena San Domenico

Stasera alle 21, all’Arena San Domenico, si terrà una tappa del tour ‘Inwards’ , secondo album del giovane violinista e compositore riminese Federico Mecozzi che. Dopo il primo lavoro ‘Awakening’ del 2019 nato da viaggi ed esperienze esterne, ha deciso di esplorare dentro di sè , un modo per aprirsi verso sensazioni ed emozioni, perché "quando il mondo esterno non risponde più – spiega il musicista – ci si trova costretti ad esplorare dentro di sé, scoprendo gli infiniti stati che ci compongono". ‘Inwards’ ha come protagonista il violino in brani che uniscono musica classica contemporanea, folk, elettronica, world music. Assieme a Federico Mecozzi saranno sul palco Veronica Conti (violoncello e glockenspiell), Anselmo Pelliccioni (contrabbasso e violoncello), Massimo Marches (chitarre ed elettronica), Stefano Zambardino (tastiere e fisarmonica), Tommy Graziani (percussioni ed elettronica). Federico Mecozzi è violinista, compositore e polistrumentista. Ha iniziato a suonare la chitarra e a comporre canzoni fin dall’età di 6 anni, poi a 12 ha cominciato a frequentare e a studiare violino presso l’Istituto Musicale di Rimini. Attualmente è anche direttore d’orchestra e arrangiatore. È stato il più giovane direttore d’orchestra del Festival di Sanremo nelle edizioni 2019 (per Enrico Nigiotti) e 2021 (per Dellai) e uno dei più giovani di tutti i tempi.

Dal 2009 suona stabilmente col noto compositore e pianista Ludovico Einaudi, che accompagna tuttora dal vivo in tournée nei più prestigiosi teatri e arene del mondo, e che affianca anche nella realizzazione dei dischi come musicista e assistente musicale. In studio di registrazione ha lavorato anche con Angelo Branduardi, Enrico Nigiotti, Blonde Redhead, Remo Anzovino, Filippo Graziani, Andrea Mingardi. Biglietto 10 euro. Prenotazioni: 339.7097952.

Rosanna Ricci