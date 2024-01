Immagini e canti di Natale con il gruppo corale

Si continua a respirare la suggestiva magia delle feste a Castrocaro Terme e Terra del Sole. All’ombra del Campanone questa sera alle 20.45 la chiesa arcipretale dei Ss Nicolò e Francesco ospiterà ‘Atmosfere natalizie - immagini e canti della tradizione del Natale’ a cura del gruppo corale di Castrocaro Terme e Terra del Sole e della Schola cantorum di Santa Maria Lauretana - Bussecchio. Commento alle immagini di Andrea Ragazzini. Al vicino ‘fog ‘d Nadel’, allestito in piazza del Buonincontro dal gruppo Alpini ‘Carlo Bandini’, in collaborazione con Pro loco termale, Corri Forrest e Castrumcari, è in programma l’appuntamento con la cinghialata e la cena a base di tagliatelle al ragù di cinghiale. Anche a Terra del Sole proseguono le serate attorno alla fiamma alimentata in piazza d’Armi dai ragazzi della Banda del fuoco. Chi desidera trascorrere qualche ora in allegria e convivialità può cucinare cibo sulla griglia con l’ausilio dei volontari o semplicemente gustare un buon bicchiere di vin brulé. Nel Palazzo pretorio prosegue la trentacinquesima edizione della Rassegna di Presepi, organizzata dalla Pro loco medicea. Fino a domenica si potranno ammirare circa cento natività ubicate nell’edificio rinascimentale e nel vicino giardino Cosimo I de’ Medici, illuminato da una grande cometa. L’orario di apertura è dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.30. L’ingresso è a offerta libera. Per tutte le iniziative del cartellone ‘Illuminiamo il Natale a Castrocaro Terme e Terra del Sole’, in particolare il gran finale con l’arrivo della befana e il concerto dell’Epifania, consultare www.castrocarotermeterradelsole.travel.

Francesca Miccoli