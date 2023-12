Impazzano i social a Formì, innumerevoli i selfie con Aurora Baruto

Tanti giovani per Aurora Baruto e Gianmarco Zagato, protagonisti ’social’ del weekend di Formì. Innumerevoli gli autografi, le strette di mano e soprattutto tantissimi ’selfie’ e gli scatti con i fan. È stato un weekend ’a tutto social’ quello di Formì, il distretto commerciale alle porte del casello dell’A14, dove Aurora Baruto e Gianmarco Zagato sono stati applauditi protagonisti, rispettivamente nei pomeriggi di sabato e di ieri.

Seguitissimi sui loro canali web, i due hanno intrattenuto un pubblico numeroso, composto soprattutto da giovani e giovanissimi, sfruttando i punti di forza che li hanno resi notissimi sul web. Fascino, simpatia e talento la cifra stilistica di Baruto, che conta quasi 4 milioni di seguaci sui suoi profili.

Emozioni, carisma e gusto per il mistero i tratti distintivi di Zagato, che alla proficua attività di creatore di contenuti digitali (specialmente a tema horror e paranormale), unisce un buon successo come scrittore di romanzi thriller.

I prossimi appuntamenti di ’Un Natale Formìdabile’, il programma delle animazioni festive di Formì, saranno sabato prossimo (16 dicembre), con i personaggi dal vivo dei Barbapapà e sabato 23 dicembre, con la corsa ’Babbo Running’.

Il 6 gennaio, per la Befana, si chiude con le animazioni e le canzoncine per i più piccoli delle Coccole Sonore. Tutti gli spettacoli hanno inizio alle ore 16 nel villaggio di Babbo Natale disegnato dallo scenografo Lorenzo Lunati. Fa eccezione la ’Babbo Running’ del 23 dicembre che prende il via alle 15.

Da venerdì 15 dicembre al 6 gennaio 2024, inoltre, Formì ospita un concorso a premi dedicato, che mette in palio un viaggio da sogno a Disneyland Paris per una famiglia (2 adulti e 2 bambini). Le modalità di partecipazione dettagliate sono disponibili presso tutti i punti vendita e sul sito ufficiale www.formishopping.it.