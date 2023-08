In 100 in cammino per un amico

Oltre 100 persone hanno partecipato all’iniziativa ‘Camminata per un amico’ in ricordo di Adriano Domenichini a lungo apprezzata guardia parco e volontario soccorso alpino, organizzata dal Gruppo escursionistico la Lama in collaborazione con la comunità di Pian del Grado, l’Avis, la presenza del Soccorso alpino e la fotografa Roberta Marchi che ha curato la mostra. In 50 hanno partecipato prima all’escursione Mandriacce - Fangacci - Costa Aggio Grosso- Pian del Grado, villaggio alle falde del Falterona e già prima sede del Gruppo Brigata Romagnola dove in un centinaio si sono poi ritrovati per fare festa nel ricordo di Adriano.

Nell’occasione, il parroco di Santa Sofia don Giordano Milanesi ha benedetto la maestà in legno realizzata da Tiziano Caragiuli di Civitella e dedicata a Santa Maria alle Celle, l’antica pieve oggi ridotta a rudere.