In agriturismo per scoprire i tulipani in fiore

All’agriturismo ‘Re Piano’ di Modigliana, in via Casa delle Suore 4 sulla strada del monte Trebbio, è ufficialmente iniziato il periodo della tradizionale fiorita di 8.000 tulipani multicolori, quest’anno in anticipo grazie al bel tempo. E già da una settimana arrivano ospiti e visitatori per ammirarli. Il tulipano, come la rosa, è un simbolo d’amore e lo spettacolo offerto dai tantissimi e profumatissimi fiori in questo casale di inizio ‘900 proseguirà per tutto aprile. La struttura – circondata da 7 ettari con ulivi, mandorli, bosco ed erba medica – domina la valle del Tramazzo e il sottostante Lago d’Arzano: si trova a 3 chilometri dal paese ed è gestita dai coniugi Antonella Ciccarella, Dick Johan Fopper e dalla figlia Lucrezia.

"Disponiamo di tre appartamenti completi di cucina e una camera matrimoniale con bagno – spiega Antonella, pittrice per passione e in arte ‘Romero’ –. Sauna, idromassaggio, a richiesta massaggi da professionisti esterni, passeggiate con cavalli o a piedi. E poi lezioni di pittura, piscina, forno per la pizza e barbecue".

Grazie alla passione condivisa con l’olandese Dick, la coppia coltiva tulipani da oltre 30 anni prima ancora di creare nel 2014 l’agriturismo, e ogni anno acquista circa 5.000 bulbi che vengono portati in Italia e piantati a mano a Re Piano, suddivisi per varietà, colore e altezza, mentre altri 3.000 sono recuperati dagli anni precedenti.

Per Pasquetta, dalle 14.30 insieme all’esperta Anna, si potrà partire dall’agriturismo per cercare erbe spontanee, e chi avrà voglia di organizzare un pic-nic lo potrà fare (però prenotandosi al 328.5968280; info anche scrivendo una mail a antondick@alice.it). ‘Tulipani all’aria’ è invece l’evento dedicato ai pittori che si svolgerà domenica 14 aprile: dalle 9.30 si ritroveranno pittori professionisti o inesperti per dipingere fiori e panorami. Previsto anche un aperitivo.

