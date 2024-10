In alto i calici: Albana Dei e visita a profumi e colori locali

Si brinda a Bertinoro domani con ‘Vino al vino’, manifestazione all’insegna dei profumi e dei colori del territorio. Cuore di tutte le iniziative è piazza della Libertà. Alle ore 16 partirà da qui una visita guidata a tema ‘Bertinoro città del vino’, a cura di Ivan Severi. La partecipazione è gratuita, è gradita la prenotazione inviando una mail a turismo@comune.bertinoro.it.

A partire dalle 16,30, la piazza si animerà con i banchi d’assaggio dell’Albana Dei: la rassegna itinerante dedicata al vitigno romagnolo per eccellenza, la cui prima tappa si svolge a Bertinoro. Le albane, selezionate a porte chiuse da una giuria tecnica, saranno proposte gratuitamente alla degustazione del pubblico, che poi dovrà assegnare i voti. Alle 17,30, ai piedi della Colonna delle Anella è previsto un momento particolare, intitolato ‘Diciamo grazie!’: l’amministrazione comunale vuole così ringraziare le associazioni, le famiglie, i ristoratori e tutti coloro che hanno contribuito a far rivivere anche quest’anno la tradizione del Rito dell’Ospitalità e tutti gli altri momenti della 98ª Festa dell’Ospitalità. Alle 19 ci si sposterà nella Sala Quadri del Palazzo Comunale per l’inaugurazione di ‘Pitturama’, mostra collettiva delle opere realizzate dagli allievi adulti di Eleonora Baiardi. In occasione di ‘Vino al Vino’ è previsto un servizio di navetta gratuito dai parcheggi di via Badia e via Allende, che sarà attivo dalle 15,30 alle 20.

Matteo Bondi