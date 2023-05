"In atto derattizzazione e controllo degli agenti infestanti nell’acqua"

"Siamo in stretto contatto con le autorità sanitarie di distretto per tenere monitorata la gestione dell’emergenza anche dal punto di vista igienico sanitario – spiega il sindaco Gian Luca Zattini –. È importante però sottolineare che, anche nelle zone più colpite dall’alluvione, non ci sono particolari rischi infettivi ed epidemici e che stiamo intervenendo, soprattutto nelle aree di accumulo di detriti e materiale alluvionato, con le azioni opportune, quali ad esempio derattizzazione e controllo degli agenti infestanti. Ditte specializzate sono già sul campo per prevenire l’emergere di situazioni di rischio e salvaguardare la salute pubblica". Sotto il profilo della prevenzione, il sindaco Zattini si unisce all’appello lanciato dalla Regione e suggerisce "di proteggersi durante le operazioni di sgombero e pulizia, di non esporsi a situazioni a rischio e di non compiere azioni o manovre che possano compromettere la propria sicurezza o quella di altri volontari".

La direttrice del servizio di Igiene Pubblica di Forlì-Cesena Chiara Reali, aggiunge: "Al momento sono molto ridotte le zone in cui è presente acqua stagnante. Dai giorni dell’alluvione ad oggi non sono pervenute al nostro servizio particolari segnalazioni di sospette malattie infettive correlabili all’esposizione a fanghi o acque alluvionali e non vi sono al momento situazioni che destano preoccupazioni. La popolazione è tuttavia ancora impegnata in lavori di manutenzione delle proprie case in cui può persistere il rischio di ferite sporche, pertanto si è ritenuto opportuno attivare sedute straordinarie di vaccinazione antitetanica, rivolta in modo particolare alle persone adulte che non sono mai state vaccinate per il tetano oppure che hanno fatto l’ultima dose di richiamo da più di 10 anni. L’accesso presso gli ambulatori avviene in modo diretto senza necessità di prenotazione presso via della Rocca dalle 14 alle 16. Le sedute straordinarie sono cominciate in data odierna e si sono sottoposte a vaccinazione circa 200 persone. Le ulteriori sedute sono state programmate per lunedì 29 e mercoledì 31 maggio e lunedì 5 giugno".