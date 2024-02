In azione con la tecnica del ’finto poliziotto’: sottrae oro a una donna, 20enne in manette

La polizia ha arrestato in flagrante un 20enne che aveva appena consumato una truffa a una donna con la classica tecnica del finto poliziotto’. La vittima, mentre si trovava in casa, ha ricevuto una telefonata. L’interlocutore, presentatosi come appartenente alle forze dell’ordine, ha sostenuto che la figlia era in stato di fermo per un furto. Per farla liberare la donna avrebbe dovuto consegnare denaro a preziosi, quale cauzione, ad un "avvocato" che sarebbe passato a ritirarli. La donna ha raccolto tutto quanto di prezioso aveva in casa, consegnandolo al sedicente "avvocato". Poi però la vittima ha chiamato la figlia, scoprendo che era tutta un truffa. La polizia poco dopo, grazie alla descrizione dell’uomo, ha individuato e fermato il 20enne che aveva con sé i preziosi sottratti, subito riconsegnati alla vittima. Si tratta del quarto arresto per truffa nelle ultime settimane.