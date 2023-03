IN BREVE

Sabato scorso si sono verificati atti vandalici ai giardini pubblici di Viale Roma a Civitella. Sono stati deturpati con vernice e pennarelli alcuni giochi e soprattutto al monumento dedicato ai caduti delle Forze Armate "Gesti di questo tipo si commentano da soli – ha subito commentato il sindaco Claudio Milandri – ed è per questo che presenteremo una denuncia per trovare i colpevoli, punirli ed educarli al rispetto dei nostri paesi. Vogliamo esprimere un grande ringraziamento all’associazione di Protezione civile ‘Il Molino’ di Bertinoro e Civitella, rappresentata dal suo presidente Gilberto Zanetti, per essere prontamente intervenuta a ripulire e cancellare gli stupidi graffiti".