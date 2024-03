In corsa per il consiglio. Culiersi con Forza Italia

Ex dirigente della Questura di Forlì, il 67enne Sergio Culiersi si candida in lista come consigliere comunale per Forza Italia. "Mi candido a sostegno del sindaco Gian Luca Zattini – afferma Culiersi –, mettendo la mia competenza di dirigente superiore nella Polizia di Stato a servizio della sicurezza dei cittadini, un tema molto sentito in città".

Nato a Maglie in provincia di Lecce, dal 1992 risiede a Forlì con la famiglia (moglie, avvocato forlivese, e due figli). "Il mio impegno è finalizzato a migliorare vivibilità e sicurezza della città – spiega – grazie all’esperienza maturata nel lungo periodo nella Polizia di Stato. Sono arrivato a questa decisione per senso civico e perché ho grande stima dei dirigenti locali del partito fondato da Berlusconi, in particolare della deputata Rosaria Tassinari, dell’assessore Giuseppe Petetta e del coordinatore cittadino Joseph Catalano".

Culiersi non è nuovo all’agone politico: nel 2018 fu il candidato al collegio uninominale alla Camera di Cesena per il Movimento 5 Stelle. Entrato in Accademia della Polizia di Stato nel 1975 ne è uscito con il grado di capitano, conseguendo poi la laurea in scienze politiche e giurisprudenza e conseguendo l’abilitazione alla professione di avvocato. Dopo un periodo di comando alla scuola di Polizia di Cesena, negli anni ‘90 è stato trasferito alla questura, dove ha ricoperto diversi incarichi, tra cui dirigente della Mobile e della divisione Anticrimine e capo di gabinetto. Dal 2017 svolge la professione di avvocato presso l’ordine di Ravenna.

