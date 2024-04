In corsa per le Europee. Tassinari e Molea (FI):: "Noi valore aggiunto per il Forlivese"

Il viceministro delle imprese e del made in Italy, Valentino Valentini, è stato in visita ieri a Forlì dove ha incontrato le associazioni di categoria presso la Camera di Commercio, la dirigenza Cia-Conad nella nuova sede e ha, infine, visitato l’azienda Ceracarta. Ad accompagnarlo l’onorevole Rosaria Tassinari, candidata per Forza Italia alle prossime elezioni europee. Nella sede di piazza Saffi di Forza Italia si è tenuto un incontro di presentazione dei candidati alle prossime elezioni, l’8 e il 9 giugno si terranno anche le amministrative.

Di fianco al viceministro anche l’altro candidato alle europee, Bruno Molea. "Con Bruno – ha esordito Tassinari – vogliamo essere un valore importante per la comunità forlivese. In questo momento storico vogliamo anche essere portatori di un messaggio di pace, pensiamo e lavoreremo affinché l’Europa sia un grande valore aggiunto negli equilibri mondiali".

È intervenuto anche Molea che è presidente nazionale di Aics (Associazione Italiana Cultura e Sport). "Rappresento un mondo che conta un milione e 200mila tesserati – ha esordito – di cui quasi la metà under 18. Un mondo che, con la nuova riforma dello sport, porterà tante nuove aziende e opportunità di lavoro per un valore che è il 2,5% del Pil italiano. Un mondo che ha bisogno di attenzione e supporto, proprio per quella che è diventata a tutti gli effetti una nuova offerta di lavoro. Come sempre siamo qui per mettere al centro la persona e la famiglia".

Era presente anche il sindaco e candidato alle prossime amministrative, Gian Luca Zattini "Io conto molto sull’entusiasmo e la grande capacità di attrazione di Forza Italia – ha affermato –, siete portatori di un bellissimo clima: quell’aspetto centrista post democristiano che a me piace tanto". A sostegno del sindaco Zattini la lista di Forza Italia sarà guidata da Giuseppe Petetta, assessore nell’attuale giunta. "La città di Forlì 5 anni fa, come diceva il sindaco, era una bella addormentata – ha spiegato interloquendo proprio con Zattini –. Possiamo dire che le hai dato una bella svegliata in questi cinque anni, dobbiamo ora finire i tanti progetti messi in campo, così come abbiamo fatto per i tanti già ultimati".

Ha, infine, preso la parola il viceministro, che ha elogiato i candidati perché il loro "è un atto di servizio, un metterci la faccia – ha detto –, così come abbiamo sempre fatto in Europa. Andare a votare per l’Europa è un dovere di tutti noi, perché l’Europa siamo noi. Il voto per Forza Italia è un voto doppiamente utile, perché siamo sempre stati parte del Partito Popolare Europeo, la prima forza politica dell’Europa. Siamo l’unica forza politica che in Europa non ha imbarazzi con i suoi valori giudaico-cristiani, atlantisti, europeisti che ci hanno sempre contraddistinto".

Matteo Bondi