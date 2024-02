In piazza per il ‘cessate il fuoco’

Associazioni, famiglie, rappresentanti di istituzioni e tanta gente si è radunata ieri in piazza a Bertinoro per chiedere il ‘cessate il fuoco’, ribadendo la necessità di fermare tutte le guerre. "Non ci sarà giustizia sociale e climatica, lavoro dignitoso e piena democrazia in un mondo sempre più in guerra, nel quale la giustizia, il diritto internazionale e umanitario vengono calpestati nell’impunità dei colpevoli", hanno scritto gli organizzatori. L’evento, nell’ambitodella Giornata nazionale di mobilitazione per chiedere il ‘cessate il fuoco in Palestina e in Ucraina’ è stato promosso da Rete per la pace e il disarmo, Centro Pace Forlì, Centro Pace Cesena, Cgil Forlì-Cesena, Anpi Forlì-Cesena, gruppo Emergency, Arci Forlì e Romagna, Libera e Legambiente Forlì-Cesena, con il Patrocinio del Comune di Bertinoro. La piazza ha anche espresso solidarietà a "studentesse e studenti pisani picchiati dalla polizia venerdì".